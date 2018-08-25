KAA Gent - Lokeren maçı ne zaman?

KAA Gent ve Lokeren, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 7 puanlı KAA Gent 8. sırada bulunuyor, Lokeren 1 puana sahip ve 14. sırada. KAA Gent, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lokeren, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 595 kodlu maçı oynayanlar; KAA Gent galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.50, Lokeren galibiyet oranı 7.00. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

KAA Gent son haftadaki Genk müsabasında 1-2 kazandı.

Lokeren, Zulte Waregem karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan KAA Gent, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Lokeren ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lokeren, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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