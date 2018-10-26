KAA Gent - Sporting Charleroi maçı istatistikleri

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. KAA Gent, 26 Ekim 2018 Cuma günü Sporting Charleroi takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. KAA Gent 17 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Sporting Charleroi 14 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi KAA Gent, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sporting Charleroi, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 202 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KAA Gent kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Sporting Charleroi sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

KAA Gent önceki hafta Club Brugge mücadelesinde 0-1 kazandı.

Sporting Charleroi ise Standard Liege maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan KAA Gent, 9 gol attı ve 14 gol yedi.

Sporting Charleroi, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sporting Charleroi 7 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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