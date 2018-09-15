KAA Gent - St Truiden rakamlar

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. KAA Gent, 16 Eylül 2018 Pazar günü St Truiden takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi KAA Gent 13 puanla 4. sırada, St Truiden 7 puanla 9. sırada bulunuyor. KAA Gent, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. St Truiden, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 745. İddaa'da KAA Gent kazanır 1.35, berabere biter 4.00, St Truiden kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

KAA Gent önceki hafta Genk mücadelesinde 1-2 kazandı.

St Truiden ise Club Brugge karşılaşmasında 0-1 yenildi.

KAA Gent, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. KAA Gent, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

St Truiden, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St Truiden 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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