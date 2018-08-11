KAA Gent - Waasland-Beveren maçı öncesi rakamlar

KAA Gent ve Waasland-Beveren, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. KAA Gent 1 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Waasland-Beveren 2 puanda ve 10. sırada. KAA Gent, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Waasland-Beveren, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 733 kodlu maçı oynayanlar; KAA Gent galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Waasland-Beveren galibiyet oranı 8.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

KAA Gent son hafta oynanan Genk maçında 1-2 kazandı.

Waasland-Beveren ise KV Mechelen karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan KAA Gent, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Waasland-Beveren, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Waasland-Beveren 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ