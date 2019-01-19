Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un göreve yeni seçilen başkanı Kaan Ay, kalıcı başarılar elde edebilmek desteğe daha fazla ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Eskişehirspor hepimizindir, birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.
Kaan Ay, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kendisini göreve layık görenlere teşekkür etti.
Zor şartlarda, özlenen Eskişehirspor'u iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını belirten Ay, şunları kaydetti:
"Son 5 aydır içinde olmaktan son derece gurur duyduğum icra kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmaları ortak akıl ile yönetmeye devam edeceğiz. Açık, şeffaf, hesap verilebilir ve güvene dayalı yönetim anlayışımızla yola çıktık. Bu planlamada toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Transfer tahtasını açma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile birlikte yakalamış olduğumuz sinerjimizi artırarak devam edeceğiz. Kalıcı başarılar elde edebilmek için camiamızın, atanmış ve seçilmişlerimizin desteklerine daha fazla ihtiyaç var. Eskişehirspor hepimizindir, birlikte başaracağız."
Başkan Ay, her şartta desteğini esirgemeyen Eskişehirspor taraftarına teşekkür etti.
DESTİCİ'DEN ZİYARET
Öte yandan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un göreve yeni seçilen kulüp başkanı Kaan Ay'ı ziyaret etti.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkanı Kaan Ay, eski başkanlardan Halil Ünal ve yöneticiler tarafından karşılanan Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takımın dün akşam gerçekleştirdiği olağanüstü kongresinin hayırlı olmasını diledi.
Kulüp başkanı Ay'a yeni görevinde başarılar dileyen Destici, şöyle konuştu:
"Eskişehirspor, sizlerle birlikte ve herkesin desteğiyle zor günleri kısa sürede atlatıp özlediği başarılara ulaşacaktır. Transfer yasağı kalkana kadar el birliğiyle çalışacağız. Ligin ikinci devresinin Eskişehirspor için yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Teknik direktörümüz Fuat Çapa'nın da büyük gayretleri var. Takımımızın ayakta durması için genç kardeşlerimizle başarılı bir süreç geçirdiler. Beklentinin üzerinde bir mücadele verdiler. Gençler görevini yaparken yeni transferlerle sahada olmayı istiyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz. Tesislere gelirken birtakım görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerden olumlu netice alacağız."
Teknik direktör Fuat Çapa ise transfer yasağının kalkması için çalışma yapıldığını, bu konuda bugün güzel bir haber beklediklerini dile getirdi.
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