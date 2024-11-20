Kaan Ayhan: Daha gidecek çok yolumuz var

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ'a deplasmanda 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan, maçın ardından konuştu.

İşte tecrübeli oyuncunun o sözleri:

Diyeceklerimi belki bazıları negatif anlayacak ama ben milli takımda daha kötü maçlar gördüm. Zemin iyi değildi. İstediğimiz oyunu sergileyemedik, daha çok buna üzüldük. Bizim üzüldüğümüz şey, zeminin bize izin vermediği oyun oldu. Maalesef kaybettik. Genç bir takımız, daha çok gidecek yolumuz var. O yüzden devam edeceğiz. Mart ayında inşallah play-off'la hak ettiğimiz yere gideceğiz.