Kaan Güvenilir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yarışmalarda da takımına sayı kazandırarak dikkatleri üzerine çeken Kaan Güvenilir hakkında son bilgiler...

KAAN GÜVENİLİR KİMDİR?

Evleneceksen Gel isimli evlendirme programı ile tanınan Kaan Güvenilir 1990 doğumludur. 2017 yılında yarışma sonucunda nişanlandığı Solmaz Çiros ile birlikte TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde yer almıştır. Anne ve babası ayrıdır, 9 kardeşi vardır.