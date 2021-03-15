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HaberlerMüzikKaan Güzel: Bu şarkıyı yazmak beni çok iyi hissettirdi - Magazin haberleri
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Kaan Güzel: Bu şarkıyı yazmak beni çok iyi hissettirdi

Genç sanatçı Kaan Güzel, ilk profesyonel çalışması 'Bir Şans Daha'yı dinleyicilerin beğenisine sundu. Güzel, duygularını, "Kendimi en iyi ifade ettiğim şarkım olduğuna inanıyorum. Yoğun duygular yaşadığım bir dönemde bu şarkıyı yazmak beni ruhsal olarak çok iyi hissettirdi. 'Bir Şans Daha', hepimize yeni şanslar ve güzellikler getirsin. Aşka tanıklık eden herkesin kendinden bir şeyler bulacağına eminim" sözleriyle dile getirdi

Kaan Güzel: Bu şarkıyı yazmak beni çok iyi hissettirdi - Magazin haberleri
"Bu şarkıyı yazmak beni çok iyi hissettirdi"
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HABERTURK.COM

Küçük yaşlarda gitar çalarak müziğe başlayan genç sanatçı Kaan Güzel, ilerleyen yıllarda müzikal eğitimine şan ve enstrüman eğitimleri alarak devam etti. Güzel, şimdilerde söz ve beste çalışmalarını sürdürürken, ilk profesyonel çalışması 'Bir Şans Daha'yı müzikseverlerle buluşturdu.

Türkiye'nin önde gelen aranjörlerinden Erol Temizel ile çalışan sanatçı, yeni şarkısının mutluluğu ve heyecanını yaşarken, duygularını ise şu sözlerle dile getirdi:

Kendimi en iyi ifade ettiğim şarkım olduğuna inanıyorum. Yoğun duygular yaşadığım bir dönemde bu şarkıyı yazmak beni ruhsal olarak çok iyi hissettirdi. 'Bir Şans Daha', hepimize yeni şanslar ve güzellikler getirsin. Aşka tanıklık eden herkesin kendinden bir şeyler bulacağına eminim.

Yeni şarkısından 'Müzikseverlere derdimi anlattım' diye bahseden Kaan Güzel'in naif sesi ve yorumu da dikkat çekiyor. Sözü ve müziği Kaan Güzel'e ait olan 'Bir Şans Daha'nın klip yönetmenliğinde ise Merve Kuzeyli imzası var. Görüntü yönetmenliğini Cengizhan Cebeci'nin üstlendiği klip genç sanatçıyı tam anlamıyla ifade eden ve duygularını açığa çıkaran detaylardan oluşuyor.

Kaan Güzel'in 'Bir Şans Daha' adlı şarkısı, tüm müzik platformlarında yerini aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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