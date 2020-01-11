Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, UEFA Finansal Fair Play anlaşmasına uyduklarını söyledi.

Bazı üyelerin geçen divan kurulu toplantılarında mali konularda yaptığı değerlendirmeleri gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle eleştiren Kançal, şöyle konuştu:

"İki sezon önce UEFA, kapılarını Galatasaray'a kapattı. Bu mali tablolarla Galatasaray'ın Avrupa kupalarına gitmesi mümkün değildi. Başkanımız güvene dayalı birçok taahhüt verdi. UEFA mucize eseri bize kapılarını tekrar açtı. Verdiğimiz bütün taahhütleri yerine getirdik. Altı ayda bir ilerleme raporu sunmamız gerekirken biz 3 ayda bir gönderiyoruz. Sezon sonları mali tablolarımızı UEFA'nın sitesine giriyoruz. En nihayetinde 25 Aralık'ta UEFA, Galatasaray'ın üst üste 2 sezon bu kriterlere uyduğunu açıkladı. Uymadığını açıkladığı takımlar da var. Demek ki adaleti doğru dağıtıyormuş."

HAMAMCIOĞLU: RAKİP KULÜPLERDEN BİRİ BİZE ÇELME TAKMAYA ÇALIŞIYOR

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise bazı rakiplerinin kulüplerin harcama limiti üzerinden kendilerine çelme takmaya çalıştığını iddia etti.

Son zamanlarda kulübü ilgilendiren enteresan gelişmelerin yaşandığını dile getiren Hamamcıoğlu, şunları aktardı:

"Rakip kulüplerden birinin ısrarla bizim limit artışlarımızı kendilerine malzeme yapmaları ve bize çelme takma çalışmaları niyetleri çok açık. Bunun nedenini anlayabilmekle beraber gelinen seviyeyi anlayamıyorum. En üst perdeden buna bir an önce önlem almazsak bu bir alışkanlık haline gelecek gibi geliyor. Kendi iç düzenleri için 'Bunlar malum kulüp için çıkartılıyor.' gibi söylemler ne sportmenliğe ne de her iki kulübün tarihsel ilişkisine yakışıyor. 'Ezeli rekabet, ebedi dostluk' lafları zamanında kullanılıyor ama şu anda gelinen yer karşı kulüp açısından seviyesizlik diz boyu."