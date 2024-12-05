Kaan Şakul, HT Spor'a konuk oluyor!
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, HT Spor'un konuğu olacak. Kaan Şakul, siyah-beyazlı camiada son günlerde yaşanan gelişmelerin perde arkasını HT Spor'da anlatacak. Özel röportaj bu akşam saat 22.00'da HT Spor'da yayınlanacak.
Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmelerin perde arkası HT Spor'da ortaya çıkacak. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, HT Spor'a konuk olacak.
Kaan Şakul, siyah-beyazlı camia içerisinde son dönemde yaşanan kaotik süreci ilk kez HT Spor'da açıklayacak. Peki Şakul’un, Samet Aybaba'nın iddialarına yanıtı ne olacak? Transfer çalışmalarında rolü neydi? Hasan Arat'ın istifasıyla sonuçlanan süreçte takım içerisinde neler yaşandı? Olağanüstü seçim kararının perde arkasında neler oldu? Tüm sorular, saatler 22.00'ı gösterdiğinde HT Spor ekranlarında yanıt bulacak.