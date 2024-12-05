Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kaan Şakul, HT Spor'a konuk oluyor! - Beşiktaş Haberleri

        Kaan Şakul, HT Spor'a konuk oluyor!

        Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, HT Spor'un konuğu olacak. Kaan Şakul, siyah-beyazlı camiada son günlerde yaşanan gelişmelerin perde arkasını HT Spor'da anlatacak. Özel röportaj bu akşam saat 22.00'da HT Spor'da yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 18:11 Güncelleme: 05.12.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaan Şakul, HT Spor'a konuk oluyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmelerin perde arkası HT Spor'da ortaya çıkacak. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, HT Spor'a konuk olacak.

        Kaan Şakul, siyah-beyazlı camia içerisinde son dönemde yaşanan kaotik süreci ilk kez HT Spor'da açıklayacak. Peki Şakul’un, Samet Aybaba'nın iddialarına yanıtı ne olacak? Transfer çalışmalarında rolü neydi? Hasan Arat'ın istifasıyla sonuçlanan süreçte takım içerisinde neler yaşandı? Olağanüstü seçim kararının perde arkasında neler oldu? Tüm sorular, saatler 22.00'ı gösterdiğinde HT Spor ekranlarında yanıt bulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"