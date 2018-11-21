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Takvim Gazetesi'nin haberine göre; yakın dostlarına iki oğlunun babasını hâlâ çok sevdiğini söyleyen Seçkin Piriler, Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural'ın hamile olduğunu öğrenince yıkıldı.