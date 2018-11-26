İki çocuğuyla ilgili şahsi ilişki günlerinin değiştirilmesi için dava açan Duman Grubu solisti Kaan Tangöze'ye, eski eşi Seçkin Piriler de nafakanın artırılması için dava açtı.

Günaydın'dan Ali Oktay ve Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, avukatı Zafer Ender Gür aracılığıyla aile mahkemesine yaptığı başvuruda, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamanın zorlaştığını iddia eden Piriler, yoksulluk nafakasının 3 bin liradan 7 bin liraya, iki çocuğu için verilen 2 bin liralık iştirak nafakasının da 4 bin liraya yükseltilmesini istedi.

Bu talebine avukatı Benyamin Poluman aracılığıyla yanıt veren Tangöze ise, "Tanınmış bir manken olan davacı yoksul olmadığı gibi, yoksulluk nafakasına da ihtiyacı yoktur. 3 bin liralık yoksulluk nafakası kaldırılsın. Tanınan bir müzisyen sanatçı olmam sömürülmemi gerektirmediği gibi, hakkın kötüye kullanılmasıdır. Yeniden evlendim, bir çocuğum daha olacak. İşte bu nedenle beni taciz için bu davayı açtı" dedi.

HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADI

Öte yandan, 2. Sayfa programının haberine göre, Seçkin Piriler, eski eşinin düğün haberini aldığında Nişantaşı'ndaydı. İddiaya göre Piriler, sokaklarda hıçkıra hıçkıra ağladı.

5 aylık hamile olan Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle evlendi. Dünya evine giren çiftten ilk fotoğraf da geldi. Oldukça sade bir gelinlik tercih eden Ural ve Tangöze'nin nikah töreninden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

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