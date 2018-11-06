Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, bağlı ortaklığı Inteltek ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın düzenlediği Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları İhalesi’ne katılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 27 Kasım’da gerçekleşecek ihale sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki görevinin dondurulmasını istedi.





ADİL REKABET KOŞULLARI NEDENİYLE

Kaan Terzioğlu, yaptığı açıklamada, “Halihazırda gerek Turkcell nezdindeki Genel Müdürlük, gerekse ihaleye katılacak olan Inteltek nezdindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerim sebebiyle, ihale sürecinde yaşanabilecek olası menfaat çatışmalarının önüne geçilmesi ve ihalenin adil rekabet şartları içerisinde tamamlanması saikleriyle, bu hususlarda gerek kamu kurumları ve ihale katılımcıları gerekse kamuoyu nezdinde hiçbir kuşkuya mahal vermemek zımnında gördüğüm lüzum üzerine, ihale tamamen sonuçlanıp ihaleyi kazanacak kuruluş ile Spor Toto arasında imzalanacak olan sözleşme yürürlüğe girinceye kadar, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 34’üncü maddesinin 5’inci fıkrası ile 36’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası çerçevesinde Federasyon’daki her türlü görevlerim ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılımım bakımından mazeretli sayılmamın kabulünü arz ve talep ederim” ifadelerini kullandı.







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