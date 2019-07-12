Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ablası ve eşi ile tatilde olduğunu söyleyen oyuncu Kaan Yıldırım, gazetecilerin, ''Boşanmanızın sebebinin ihanet olduğu haberleri ile ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorularına, ''Arkadaşlar kamerayı kapatalım. Ablam ve eniştemle tatildeyim'' yanıtını vererek oradan ayrıldı.