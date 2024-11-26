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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kaan’dan kötü haber! - Galatasaray Haberleri

        Kaan'dan kötü haber!

        Galatasaray, Bodrum deplasmanından puan kayıpsız dönse de en kritik futbolcularından biri olan Kaan Ayhan'ı sakatlığa kurban verdi

        Giriş: 26.11.2024 - 09:35 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:35
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        Süper Lig’in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray’a Kaan Ayhan’dan kötü haber geldi.

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        Müsabakanın sonlarına doğru sakatlanan milli futbolcunun dün MR’ı çekildi.

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        Kaan’ın sağ üst arka adale grubunda ikinci derecede zorlanma ve kanama tespit edildi.

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        Milli futbolcunun öngörülen tedavi süresi ise üç ila dört hafta arasında…

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        Bu süreçte Avrupa’da iki kritik deplasmana gidecek olan Galatasaray’da moraller de bozuldu.

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        Hem stoper hem sağ bek hem de orta saha oynayabilen Kaan saha içinde Okan Buruk’un elini rahatlatıyordu.

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        Kaan, top Galatasaray’dayken farklı top rakipteyken farklı dizilimlerle oynayan sarı-kırmızılıların en kritik birkaç futbolcusundan biriydi.

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        Milli futbolcunun tedavisine başlanırken sağlık heyeti Kaan’ı 16 Aralık’taki Trabzonspor müsabakasına yetiştirmek için kolları sıvadı.

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        Tecrübeli oyuncu AZ, Eyüpspor, Sivasspor ve Malmö maçlarında forma giyemeyecek.

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