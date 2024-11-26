Kaan'dan kötü haber!
Galatasaray, Bodrum deplasmanından puan kayıpsız dönse de en kritik futbolcularından biri olan Kaan Ayhan'ı sakatlığa kurban verdi
Süper Lig’in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray’a Kaan Ayhan’dan kötü haber geldi.
Müsabakanın sonlarına doğru sakatlanan milli futbolcunun dün MR’ı çekildi.
Kaan’ın sağ üst arka adale grubunda ikinci derecede zorlanma ve kanama tespit edildi.
Milli futbolcunun öngörülen tedavi süresi ise üç ila dört hafta arasında…
Bu süreçte Avrupa’da iki kritik deplasmana gidecek olan Galatasaray’da moraller de bozuldu.
Hem stoper hem sağ bek hem de orta saha oynayabilen Kaan saha içinde Okan Buruk’un elini rahatlatıyordu.
Kaan, top Galatasaray’dayken farklı top rakipteyken farklı dizilimlerle oynayan sarı-kırmızılıların en kritik birkaç futbolcusundan biriydi.
Milli futbolcunun tedavisine başlanırken sağlık heyeti Kaan’ı 16 Aralık’taki Trabzonspor müsabakasına yetiştirmek için kolları sıvadı.
Tecrübeli oyuncu AZ, Eyüpspor, Sivasspor ve Malmö maçlarında forma giyemeyecek.