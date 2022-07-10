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Haberler Sağlık Kabağın Sağlığa Faydaları: Kabak Tüketmek Neye İyi Gelir ve Faydaları ile Zararları Nelerdir?
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Kabağın faydaları nelerdir? Kabak tüketmek neye iyi gelir ve faydaları ile zararları nedir?

Yemeklerde sıkça kullanılmasının yanı sıra detoks içeceklerinin de vazgeçilmezi olan kabak lif bakımından çok zengin bir sebzedir. Kilo verme sürecine giren kişiler tarafından diyet listelerinin en başında yer alan bu sebzenin düzenli tüketimi çok önemlidir. Sadece Türk mutfağı değil dünya mutfağında da kabağın farklı kullanımları bulunmaktadır.

Kabağın Sağlığa Faydaları: Kabak Tüketmek Neye İyi Gelir ve Faydaları ile Zararları Nelerdir?
Kabağın faydaları...
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Kabak hem kızartma, hem yemek hem de salatalarda kullanılan bir sebzedir. Son günlerde ise zayıflamak isteyen kişiler tarafından faydaları araştırılmaktadır. Kabak sebzesinin ilk kullanımı ise çok eski tarihlere dayanmaktadır. Milattan önce 7 bin- 5 bin yılları arasında tüketildiği ifade edilen kabağın ana vatanı ise Meksika’dır. Sağlık açısından insan vücuduna pek çok faydası bulunan kabak birçok mineral ve vitaminleri de içinde barındırır. Aynı zamanda göz sağlığı için de tüketimi önerilir. İşte kabağın yararları ve hakkında bilinmesi gereken her şey.

Kabağın Faydaları

Özellikle yetişkinler tarafından severek tüketilen kabağın faydaları saymakla bitmez. Kabağın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık dile getirilir. Hem yetişkinler hem de çocuklar için olmazsa olmaz besinlerden biri olan kabağın faydaları şunlardır:

  • Kabak tüketimi vücutta yer alan serbest radikallerin artışını önler. Bu sayede kanserli hücrelerin artışı önlenir ya da yavaşlar.
  • Kabakta bulunan yağ oranı çok düşüktür. Kalbe iyi gelir. İçeriğindeki magnezyum ve potasyum oranları ile yüksel kolesterol de dengelenir.
  • Kabak içeriğindeki vitaminler ile göz sağlığına faydalıdır. Katarak oluşmasına engel olduğu bilinmektedir.
  • Toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olur.
  • Magnezyum oranı yüksek olan kabak kemik sağlığı için dost bir besindir. Kemik erimesinin meydana gelmesini engeller.
  • Omurgayı güçlendirir. Kas ve eklem ağrısını azaltır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Erkeklerde prostat rahatsızlığına iyi gelir.

Kabağın Özellikleri

Lif açısından oldukça yüksek olan kabağın birçok özelliği bulunmaktadır. Sağlık dostu bu sebze kalsiyum, demir, sodyum, fosfor, magnezyum ve potasyum açısından oldukça zengindir.

Kabak Neye İyi Gelir?

Kabak sebzesi Türk mutfağında çok sık kullanılan bir sebzedir. Bunun yanı sıra son dönemlerde detoks sularında da kabak yoğun olarak kullanılır. Bu yüzden kabak neye iyi gelir sorusunun cevapları kişiler tarafında sık sık araştırılmaktadır. Uzmanlar tarafından da tüketilmesi kabak birçok hastalığa iyi gelmektedir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller ile kalpten göz sağlığına, bağışıklık sisteminden sindirim sistemine kadar pek çok alanda insan sağlığına sayfa sağlar.

Kabağın Zararları

Kabak sağlık dostu sebzelerden biridir. Faydası kadar zararları da insanlar tarafından merak konusudur. Kalbe iyi gelen, bağışıklık sistemini güçlendiren, göz hastalıklarına karşı koruma sağlayan, kanserli hücrelerin oluşumunu engelleyen kabak sebzesinin zararlarına bakıldığında olumsuz bir uyarı karşımıza çıkmaz. Kabak tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları şunlardır:

  • Kabak aşırı tüketilmemelidir. İçeriğindeki mineraller ve vitaminler her ne kadar sağlık için faydalı olsa da fazla tüketildiği takdirde vücuda zarar verebilir. Bu yüzden dengeli tüketim önemlidir.
  • Mevsiminde tüketilmelidir. Her sebze ve meyvede olduğu gibi kabağın da mevsiminde tüketilmesi çok önemlidir. Kabak kış meyvesidir. Bu yüzden kış aylarında rahatlıkla tüketilebilir. Diğer mevsimlerde de kabak tüketmek isteyenler dondurma tekniği ile kabakları dondurucu da muhafaza edebilirler.
  • Pişirme tekniklerine dikkat edilmelidir. Kabağın tüketimi farklı şekillerde olabilir. Ancak sağlıklı olması için yağlı ve ağır baharatlı pişirme tekniklerinden kaçınılmalıdır. Özellikle kabak kızartma seçeneği çok sık tercih edilmemelidir.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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