Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Kabak tatlısı kış tatlılarının en güzellerindendir. Hem besleyici özelliği hem de mis kokusuyla bambaşka bir damak zevkidir. Üzerine ceviz ya da antep fıstığıyla ne de güzel olur!

Kabak Tatlısı Tarifi Malzemeleri:

1 kg bal kabağı

600 gr şeker

Ceviz, antep fıstığı ya da hindistan cevizi

Kabak Tatlısı Tarifi Hazırlanması:

Kabaklar soyularak yıkanır.

Orta boyda dilimlenir ve bir kabın içerisine konur.

Üzerine şekeri her yerine gelecek şekilde serpilir.

Bir gece önceden yapılan bu işlem sonunda kabaklar suyunu bırakacaktır.

Bu sayede ilave suya gerek kalmaz.

Tencereye konur ve kabaklar yumuşayınca kadar pişirilir.

Soğuması için tencerede bırakılır.

Soğuduktan sonra ve üzerine ceviz, antep fıstığı ya da hististan cevizi serpilir ve servise alınır.

Afiyet olsun!