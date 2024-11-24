Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.
Giriş: 24.11.2024 - 09:12 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:21
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik arıza meydana geldiği belirtildi.
Bu nedenle söz konusu hattaki seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
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