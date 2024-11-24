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        Haberler Gündem Güncel Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza | Son dakika haberleri

        Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

        Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 09:12 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:21
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        Tramvay hattında arıza
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

        Bu nedenle söz konusu hattaki seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

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        #istanbul
        #tramvay hattı
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