Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattının bir bölümünde seferler yapılamıyor
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji direğinin zarar görmesi nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Giriş: 08.11.2023 - 23:33 Güncelleme: 08.11.2023 - 23:33
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir inşaat firmasına ait iş makinesinin, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji direğine zarar verdiği duyuruldu.
Paylaşımda, bu nedenle seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.