Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinde aksama
Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki trafik kazası dolayısıyla seferler Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor
Giriş: 08.01.2024 - 22:33 Güncelleme: 08.01.2024 - 22:33
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolun kapanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.