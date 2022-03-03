İmamoğlu’ndan 'kanal' uyarısı 0:00 / 0:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; TBMM CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun katılımlarıyla, Kabataş-Mecidiyeköy metro hattında incelemelerde bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin’den çalışmalarla ilgili bilgi alan heyet, hattın Kabataş-Mecidiyeköy arasındaki son raylarının kaynatma işlemini, Fulya İstasyonu’nda gerçekleştirdi. Ray kaynatma işleminden önce basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “İstanbul adına, bu zor zamanda, 10 metro hattında birden çalışan ve aynı zamanda 2 metro hattımızla ilgili de ihale süreçlerini hazırlayan bir şehiriz. Bu dünyada, ilk ve tek. Bu bağlamda hem ülkemizin ekonomik zorlukları hem de dünyanın şu anda yaşadığı sürece rağmen, bu işleri sürdürmek ve sonuca kavuşturmak bizim için çok çok önemli” dedi.

“FULYA VE YILDIZ BU YILIN SONUNDA; KABATAŞ 2024’TE HİZMETE GİRECEK”

Ulaşım anlamında kent için acil noktalara yoğunlaştıklarının altını çizen İmamoğlu, hatla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Bugün Mecidiyeköy, Fulya Yıldız ve Beşiktaş-Kabataş üzerinden devam eden hattımızdayız. Bu hat üzerinde birkaç önemli unsur var. Bir tanesi; Beşiktaş'taki tarihi kazı. Ne yazık ki bunun zamanı belirlenemiyor. Yani çok ince bir iş. Gerçekten tarihi çok önemli kalıntılara orada ulaşıldı. Ve bu sürece dair de o ince çalışma, yoğun bir biçimde ediyordu. Kazı durmuştu biz aldığımızda. 2020’de kazıyı başlattık nisan, mayıs gibi. Ve gerçekten yoğun bir kazı çalışması orada sürüyor. Aynı şekilde Kabataş'ta da bir kazı çalışması var. Oradaki daha hafif bir süreç. Yani Beşiktaş'taki gibi kalıntıları aynı derinlikte değil. Aynı tarihi geçmişe de sahip değil. Tahminimiz, oradaki kazıların 4-5 ay içerisinde bitecek olması. Burada, Fulya’yı ve Yıldız’ı biz bu yıl sonuna yetiştirip, bu hatları, bağlantı şekliyle Mecidiyeköy'e gidiş-geliş yapacak bir biçimde, bir nevi Mecidiyeköy-Mahmutbey'den gelen vatandaşımızı hem Fulya’ya hem Yıldız'a 7-8 dakikalık bir aktarmayla ulaştırmış olacağız. Beşiktaş'taki kazının belirsiz olması nedeniyle, oradaki istasyonumuzun ne yazık ki açılış tarihini şimdi belirleyemiyor. Ama Kabataş'la ilgili daha hızlı hareket edeceğiz. Dolayısıyla Kabataş'ı da 2024’e hazırlamak istiyoruz.”

“TRANSFER MERKEZİ İHTİYAÇLARINI ÇÖZEN BİR PROJE OLUŞTURDUK”

Kabataş’ın yaklaşık 5-6 yıldır şantiye görünümünde olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Orada bir kısım proje tartışmaları yaşandı. Bu proje tartışmaları sonucunda önce bir proje yapıldı. Buna büyük bir tepki gösterildi. Sonra bir başka proje yapıldı. O da transfer merkezi ihtiyacını karşılayan bir boyutta değildi. Sonra biz, Kabataş'a bir proje çalıştık. Uzun bir çalışma yürütüldü orada. Gerçekten hem çevreci hem de çevreyi rahatsız etmediği gibi, transfer merkezi ihtiyaçlarını da çözen bir proje oluşturduk. Bu arada inşaatı başladı. Yani kuruldan izinleri çıktı. Dolayısıyla eş güdümlü bir şekilde hem Kabataş'taki bu transfer merkezimiz bitecek hem de bu bahsettiğim 2024’e kadar Kabataş'a ulaşan bu hat, bir nevi insanlarımızı Mahmutbey'den Kabataş'a kadar ulaştırmış olacak” dedi.

“Bütün bu ulaşım aksiyonları, İstanbul’un yoğunlaşan nüfusuna çözüm bulma gayreti” diyen İmamoğlu, “Burada özellikle hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İYİ Parti, ki gerçekten Millet İttifakı’nın ana unsurları olan iki kıymetli partimizin bir arada olduğu noktada şunu söylemek isterim ki; şehrimizi tehdit eden, kentleşmeyi vahşi hale getiren, bugünkü koşullarda dahi neredeyse 20 milyon aktif nüfusu besleyen ve konut rezerviyle bunun çok daha üstünde de rezervi olan bir kente ilave sorgusuz, sualsiz, araştırmasız bir takım rezervlerin katılmak istenmesi, katılmasının istenmesi bu şehrin var olan sorunlarına çözüm bulmaya çalışırken, yeni sorunlarla boğuşmaya dönük bir kapı aralamadır” ifadelerini kullandı. Kenti bekleyen en büyük sorunlardan birinin “Kanal İstanbul” olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“BÜYÜK SORUN, BÜYÜK TEHDİT”

“Bu, büyük bir sorun. Bu büyük bir tehdit. Yani ne yazık ki yapılmasında, Montrö Antlaşması’nın ne kadar böyle hani lüzumsuz vesaire gibi cümlelerle anıldığı noktada, bugün aslında ne kadar tarihi bir mirasın bize kaldığını, uluslararası platformda da görüyoruz. O işin ayrı boyutu. Ama çevresel etkisi, şehir yaşamına etkisi… Yani İstanbul'a bugün var olan ulaşım aksları; yani caddesi, sokağı vesairesine yüzde 20 daha artı bir yük getirecek. Yani bunun su ihtiyacından, kanalizasyon ihtiyacından vesairesine kadar 2-2,5 milyonluk bir kent... Ki hiçbir zaman bu tür tasarımlar, çizildiği hatta kalmaz. O bir virüs gibi devam eder. Yani o Çatalca’nın güzel ormanlarına doğru girer. Durusu'nun, o güzel Terkos'un etrafını işgal etmeye başlar. Şehirleşmenin İstanbul'daki seyrini, hepiniz en az benim kadar çok iyi biliyorsunuz. Bu bağlamda, bugünün ihtiyaçlarını çözen, bugün ihtiyaçlarını çözmeye dönük yeni projeler arayışında olan İstanbul şehrinin önüne, bu tür tehditlerin koyulmaması konusunda gerçekten hem Cumhuriyet Halk Partimizin hem İYİ Partimizin yüksek desteklerini de arzu ettiğimizi, istediğimizi belirtmek istiyorum.”

“HIZLI BİTİRMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ”

“Bu güzel kaynak töreni önemli. İnşallah bu kaynağı burada attığımız gibi, bu yıl sonunda beraberce metro da burada bineceğiz ve bu seyahati yapacağız diye umut ediyorum” diyen İmamoğlu, “Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, emekçi dostlarımıza, yüklenicimize, müşavirimize, tabii ki Büyükşehir Belediyemizin çok kıymetli yöneticisinden, emekçisine; hepsine huzurunuzda teşekkürü borç biliyorum. Vakitler hızlı akıyor. Onun için hızlı bitirmeyi de biz çaba sarf ediyoruz, çaba ortaya koyuyoruz. Ama umut ediyorum; kaynattığımız en kuvvetli kaynaklardan birini, burada hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Millet İttifakı'nın değerli üyesi İYİ Parti'yle beraber böyle sağlam bir kaynağı atmış olacağız diye de düşünüyorum” şeklinde konuştu.

DERVİŞOĞLU: “KANAL İSTANBUL, HAYAL OLMAKTAN ÖTEYE GEÇEMEYECEK”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu da “Büyükşehirlerin büyük sorunları olur. O büyük sorunları da büyük projelerle aşılır. Büyük projeleri gerçekleştirmek için de büyük akla ihtiyaç vardır. Sayın İBB Başkanımızın göreve geldiği günden itibaren, İstanbul'un ulaşım açsından tıkanan bölgelerine yaptığı olumlu hamleleri, dikkatle takip ediyoruz. Ve bundan da memnun oluyoruz. Bütün hizmetlerinde olduğu gibi burada da yanında bulunmaktan şeref duyuyorum. İnşallah açılışı da birlikte yaparız. Kanal İstanbul'a vurgu yaptılar. Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem İYİ Parti olarak, Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak, Kanal İstanbul'un nelere sebep olacağını, TBMM’de sıklıkla dile getiriyoruz. O projenin hayal olmaktan öteye geçeceğini, ben şahsen zannetmiyorum. İleride umarım hem ülkemizin hem İstanbul'umuzun geleceğine dair doğru adımların atılması için iktidarı sahipleri de duyarlılık sergilerler ve bu hayal projesine ortadan kaldırmak için gerekli adımları atarlar” ifadelerini kullandı.

ALTAY: “GENÇLİĞİMİZ ENERJİYE, HEYECANIMIZ İCRAATLARA DÖNÜŞTÜ”

CHP Grup Başkanvekili Altay ise duygularını, “Bizim Müsavat Bey'le birlikte attığımız kaynaklar, 1000 yıl sürer, hiç korkmayın; çatlamaz, patlamaz. Gençliğimiz vardı; gençliğimiz enerjiye dönüştü. Heyecanımız vardı; heyecanımız icraatlara dönüştü. Ben, Sayın Başkan'a yüzümüzü ağarttığı için, öncelikle ekibiyle birlikte çok teşekkür ediyorum. İstanbul, memleketin büyük bir ilidir. Dünya için önemlidir. İstanbul, sadece Türkiye'ye de ait değildir. İstanbul, dünya başkentlerinden en önemlilerinde biridir. Aynı anda eş zamanlı 10 metro inşaatı yapabilmek, iltifat gerektirir. Marifet, iltifata tabidir. Gerçekten 16 milyon İstanbullunun bir kesimine değil, bir kısmına değil, çoğuna değil, tamamına dokunan Büyükşehir Belediye Başkanımızla biz de iftar ediyoruz. Ekibine, yüklenici firmaya ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından, hattın Kabataş-Mecidiyeköy arasındaki son raylarının kaynatma işlemi, İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi. Hattın birinci etabı olan 18 kilometrelik, 15 istasyonlu bölümü, 28 Ekim 2020’de işletmeye alındı. İşletmeye alındığı günden bu yana, aylık ortalama yüzde 99,94 servis elverişliliği performansına ulaşan hatta, 137.326 başarılı sefer gerçekleştirilip, toplam 32 milyon yolcuya hizmet verildi.