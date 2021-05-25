Kabil'de bombalı saldırılarda 6 kişi yaralandı

Kara Bağ Kaymakamı Hoca Muhammed Hanif Sıddıki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kara Bağ'ın Logariha bölgesinde yol kenarına yerleştirilen iki ayrı bombanın, askeri aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Sıddıki, saldırılarda 3 asker ile 3 sivilin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülkede bir yandan istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.
Öte yandan, Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 ay önce yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.
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