Kabil'de Hizb-i İslami taraftarları hükümeti protesto etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Kabil'de Hizb-i İslami taraftarları hükümeti protesto etti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Gülbeddin Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i İslami Partisi taraftarları hükümeti protesto etti.

Kabil'de Hizb-i İslami taraftarları hükümeti protesto etti
AA

Darul Aman Caddesi'nden başlayan protesto, Deh Afganan bölgesine kadar devam etti.

Parti bayrakları taşıyan binlerce kişi, "Biz hakkımızı istiyoruz", "Hükümet verdiği sözünü yerine getirmeli" ve "Suikast saldırılarını durdurun" sloganları attı.

Gösteride basına konuşan Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, hükümeti, son zamanlarda özellikle başkent Kabil'de artan suikastlardan sorumlu tutarak bu cinayetlerin yanlış olduğunu söyledi.

Hükümetin, 2016 yılında kendisiyle imzalanan barış anlaşmasında verdiği sözü yerine getirmediğini savunan Hikmetyar, "Verilen sözler yerine getirilene kadar bizim protestolarımız devam edecektir." dedi.

Hikmetyar, ülkedeki yabancı güçlerin ABD ile Taliban arasında geçen sene imzalanan barış anlaşması gereği çekilmesini istediklerini kaydetti.

Yabancı güçlerin çekilmesinin ardından yönetimin yeni hükümete devredilmesini istediklerini ifade eden Hikmetyar, söz konusu güçlerin ülkede kalmasının savaşın devam etmesi anlamına geldiğini belirtti.

Hikmetyar, Afganistan'da devam eden savaşta masum insanların ve çocuklarının öldüğünü, yönetimdeki siyasilerin çocuklarının ise yurt dışında rahat yaşadığını söyledi.

- Hizb-i İslami ile Afgan hükümeti barış anlaşması

Afganistan'da hükümet ile muhalif partilerden Hizb-i İslami partisi arasında 2016 yılında barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma metnini Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile Hizb-i İslami lideri Gülbeddin Hikmetyar imzalamıştı.

Anlaşma maddeleri arasında Gülbeddin Hikmetyar ve parti üyelerinin adlarının uluslararası kara listeden çıkarılması, Kabil'de güvenle yaşayabilmeleri için ayrı bir kışla yapılması, devlet imkanlarından yararlanmalarının sağlanması ve tutuklu parti mensuplarının serbest bırakılması yer alıyor.

Anlaşmayla yasal dokunulmazlık sağlanan Hikmetyar'ın geçmişteki fiilleriyle ilgili tüm siyasi ve askeri yargılamalardan muaf tutulması da öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Somali'de büyük patlama!
DÜNYASomali'de büyük patlama!
ABD'nin New York şehrinde Kovid-19 bağlantılı ölümlerin gizlendiği iddia edildi
DÜNYAABD'de ölümlerin gizlendiği iddia edildi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
SON DAKİKA: Rusya ABD'ye yaptırım hazırlığında! - HABERLER
DÜNYARusya ABD'ye yaptırım hazırlığında!
SON DAKİKA: İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'ndaki volkanik patlamalar sürüyor! - Haberler
DÜNYAEtna Yanardağı'nda patlamalar sürüyor!
SON DAKİKA: Tarihte ilk: Papa Francis Irak'ın başkenti Bağdat'ta! - Haberler
DÜNYATarihte ilk: Papa Francis Bağdat'ta!
SON DAKİKA: ABD: Yunanistan'a F-35 satmaya hazırız - Haberler
DÜNYAABD: Yunanistan'a F-35 satmaya hazırız
Beyaz Saray: Myanmar'daki durum tedirgin edici
DÜNYABeyaz Saray: Myanmar'daki durum tedirgin edici
SON DAKİKA: New York'taki skandal reklamlara karşılık dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı!
DÜNYANew York'taki skandala dijital karşılık
SON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs açıklaması kriz çıkardı: Şikayeti bırakın!
DÜNYABolsonaro'nun koronavirüs açıklaması kriz çıkardı!