Kabil'de üniversite sınavı hazırlık kursuna intihar saldırısı: 48 ölü

Saldırı, öğrenciler derste olduğu sırada düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir üniversite sınavı hazırlık kursunda düzenlenen intihar saldırısında 48 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin çoğunun sınava hazırlık için kursa giden öğrenciler olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, intihar bombacısının dersler devam ettiği sırada eğitim merkezine gidip üzerindeki bombaları patlattığını açıkladı.

Saldırıda 67 kişi de yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban saldırıyla bir ilgisinin olmadığını açıkladı.

Saldırı, çoğunlukla Şiilerin yaşadığı bir mahallede yaşandı.

IŞİD Afganistan'da "kafir" olarak gördükleri Şiileri defalarca hedef almıştı.

Polis Sözcüsü Haşmat Stanikzai "Saldırının yaya bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini doğrulayabiliriz. Bombacı üzerindeki bombaları kursun içinde patlattı" dedi.

Bu arada yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Baghlan eyaletinde bulunan bir kontrol noktasına düzenlenen saldırıda en az 9 polis ve 35 askerin öldüğünü bildirdi.

Afganistan'da özellikle Taliban'ın ülkenin doğusundaki Gazni bölgesinde başlattığı büyük saldırıyla birlikte şiddet olaylarında artış oldu.

Gazni'deki saldırıda en az 100 güvenlik gücünün öldüğü belirtilirken, bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan haberlere göre onlarca sivil de hayatını kaybetti.

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