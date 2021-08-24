Kabil'de 4 Afgan askeri hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

AA

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı giriş kapısında Afganistanlı bir askerin havaya ateş açması üzerine yabancı güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle yaşanan kargaşada 4 Afgan askeri hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

İddiaya göre, Afganistan özel kuvvetlerinden bir asker, havalimanı önündeki bir araç içinde arkadaşının cesedini buldu. Sinir krizi geçiren Afgan askerinin havaya ateş açması üzerine bölgede nöbet tutan uluslararası güçler, kendilerine saldırı olduğunu düşünerek karşılık verdi. Çıkan kargaşada 4 Afgan askeri hayatını kaybetti, 3 Afgan askeri yaralandı.

BELÇİKA, VATANDAŞININ VURULMASI İDDİASINI SORUŞTURUYOR

AA'nın aktardığı habere göre, Belçika, bir vatandaşının Kabil Havalimanında tahliye edilmek üzere beklerken vurulması ile ilgili soruşturma başlattı. AA henüz haberin iddia olduğunu aktardı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wouter Poels, Antwerp kentinde doğan Hotak Jahanshir'in, 20 Ağustos'ta Kabil Havalimanında Belçika'nın ilk tahliye uçaklarını beklediği sırada vurulması konusunun araştırıldığını bildirdi.

Jahanshir'in kardeşi Sherbaz Jahanshir, yerel basına yaptığı açıklamada, ağabeyinin, bir Belçika askerinin kalabalığa yaklaşarak bekleyen Belçikalı olup olmadığını sorduğu sırada, alanın esas olarak ABD askerlerince kontrol edilen kuzey kapısında beklediğini söyledi.

Sherbaz Jahanshir, ağabeyinin yaralı halde hastaneye taşındığını gösteren fotoğrafları da basınla paylaştı.

Belçika ordusunun şimdiye kadar 700 civarında kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiği belirtiliyor.