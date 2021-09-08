ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi
ABONE OL

Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi

SON DAKİKA: Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi
ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi
0:00 / 0:00
AA

Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giden ana cadde üzerindeki Mesud kavşağı üzerinde bulunan ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin duvarları önce beyaza boyandı sonra Taliban lehine yazı ve motiflerle süslendi.

Terk edilen büyükelçiliğin ana giriş kapasının yanındaki duvara ise Taliban bayrağı resmedildi.

Büyükelçiliği çevreleyen diğer duvarlara ise "İşgalin sonlanması, hepimizin ortak özgürlük iftiharıdır." ve "Vatandaş! Bağımsızlığın mübarek olsun." gibi sloganlar yazıldı.

Giriş kapısı önünde Taliban güçlerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

ABD, Taliban ile yaptığı barış anlaşması nedeniyle 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fransa'da 2015'teki terör saldırılarına ilişkin dava başladı
DÜNYA Fransa'da terör saldırılarına ilişkin dava başladı
Heiko Maas'ın Taliban hükûmeti için yorumu: “İyimser olmak için hiçbir neden yok’’
DÜNYA Almanya Dışişleri Bakanı Maas’tan “geçici hükûmet” ...
SON DAKİKA: Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikat esnasında hayatını kaybetti!
DÜNYA Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını ...
SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile kara ve demir yolu ulaşımını istişareye hazırız
DÜNYA Paşinyan'dan Türkiye'ye "istişareye hazırız" mesajı
Gine'de darbe sonrası siyasi tutuklular serbest bırakılıyor
DÜNYA Gine'de darbe sonrası siyasi tutuklular serbest ...
AB, Irak-Belarus uçuşlarının kalıcı şekilde durdurulmasını istiyor
DÜNYA AB'den Irak-Belarus uçuşlarını durdurma talebi
İngiltere'de tartışmalı vergi kararı duyurusu yapıldı
DÜNYA İngiltere vergi artışına gidiyor
SON DAKİKA açıklama: Taliban geçici hükümeti açıkladı! ABD'nin terörist listesindeki isim İçişleri Bakanı oldu
DÜNYA ABD'nin terörist listesindeki isim İçişleri Bakanı ...
Myanmar'da cuntaya karşı ayaklanma ilanından sonra şiddeti durdurma çağrısı
DÜNYA Myanmar'daki tüm taraflara şiddeti durdurma çağrısı
Kanada'yı vurdu... SON DAKİKA: Kasırga böyle görüntülendi!
DÜNYA Kanada'yı etkileyen Larry Kasırgası!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.