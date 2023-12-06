Kabine bugün toplanıyor! Gündemde asgari ücret, Gazze ve maaş zamları var
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, asgari ücret 2024 Ocak zammı ve emekli maaş zamlarının görüşülmesi bekleniyor.
Milyonlarca asgari ücretli, memur ve emeklinin gözü bugün yapılacak Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrilmiş durumda. Toplantının gündem başlıkları ve saati ise belli oldu. İşte "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabı...
KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR!
Genellikle iki haftada bir defa gerçekleşen Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlayacak.
GAZZE BU HAFTA DA GÜNDEMDE OLACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmelerin de gündemde yer alacağı ön görülüyor.
MAAŞ ZAMLARI MASADA!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'taki toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan süreçle ilgili kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.