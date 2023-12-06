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MAAŞ ZAMLARI MASADA!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'taki toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan süreçle ilgili kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.