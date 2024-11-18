Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
Kabine Toplantısı son olarak 10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında Çankaya Köşkü'nde yapıldı. Bu, 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde yapılan ilk toplantı oldu. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte yeni Kabine toplantısı tarihi için araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine'nin ne zaman toplanacağı merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 18 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, olacak mı? İşte detaylar.
Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak 2025 Ocak zammı için çalışmalar başladı. Yeni yıla geri sayım sürerken yeni Kabine Toplantısı tarihi için araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantıda, Türkiye’nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durum ele alınıyor. Kabine Toplantısı, son olarak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Çankaya Köşkü'nde gerçekleşmişti. Peki, 18 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI, OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gitti. G20 Liderler Zirvesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, 18-19 Kasım'da gerçekleşecek.
Dolayısı ile Kabine Toplantısı'nın bu hafta yapılması beklenmiyor. Bir sonraki Kabine Toplantısı ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ VE KONULARI NELER?
Asgari ücret zammı ve 2025 Ocak-Temmuz döneminde uygulanacak emekli memur zammı için çalışmalar başladı.
Milyonları ilgilendiren zam oranları için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.
Yıl sonuna yaklaşırken toplantıda ekonomiye yönelik çalışmaların gündeme gelmesi için beklentiler arttı. Ancak Kabine Toplantısı gündemi ve konuları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberlerimiz güncellenecelktir.
SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünlere kolay gelinmediğini vurgulayarak, "Vesayetin tuzaklarından darbe girişimlerine, teröre kadar nice ihanetlere maruz kaldık. Nice sinsi saldırıyı püskürttük. Tek başına 15 Temmuz gecesinde istiklalimize ve istikbalimize kasteden bir alçak saldırıyı, bir alçak planı, içerideki ve dışarıdaki planlayıcıların başlarına geçirmiş olmamız bile tarihi bir başarıdır. İktidar ve ittifak olarak milletin emanetine sıkı sıkıya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabb'im ömür, milletimiz de onay verdikçe Türkiye'ye ve Türk milletine hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2002'den bugüne kadar AK Parti hükümetlerinde görev almış, büyük ve güçlü Türkiye davasına omuz vermiş, ülkenin kalkınması için "taş üstüne taş koymuş" her bir isme de teşekkür etti.
Beraber mücadele ettikleri isimlerden vefat edenler için rahmet dileyen Erdoğan, "Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz ittifakımızdaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na ve mensuplarına da teşekkürlerimi iletiyorum. Şüphesiz en büyük şükranımız aziz milletimizedir. Hizmetkarı olmaktan daima şeref duyduğumuz necip milletimize bize olan güvenlerinden, bize olan teveccühlerinden dolayı özellikle şükranlarımı sunuyor, Allah razı olsun, Mevla dayanışmamızı ve muhabbetimizi daim eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.