KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

İsrail’in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze’de 2 milyon insan tüm insanlığın gözü önünde taammüden aç bırakılarak ölüme mahkûm ediliyor. Uluslararası toplum başka alternatifler düşünerek, bu drama bir çare bulmalı" mesajını vermişti. Türkiye’nin atabileceği adımlar kabinede ele alınacak. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Ekonomideki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar ele alınacak. Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri aralıkta başlayacak. Memurlar ve memur emeklilerinin ne kadarlık zam ve enflasyon farkı alacağı gibi konular da kabine toplantısının başlıkları arasında olacak.

KAYYUM ATAMALARI

Kabine toplantısında, Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti’nin ardından Tunceli merkez ve Tunceli Ovacık ilçelerine kayyum atamaları da gündeme gelecek.