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        Haberler Gündem Politika Kabine Suriye gündemiyle toplanacak: Esad sonrası dönem ele alınacak | Son dakika haberleri

        Kabine Suriye gündemiyle toplanacak: Esad sonrası dönem ele alınacak

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta aranın ardından yarın toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Suriye'deki son gelişmeler olacak. Esad sonrası yeni dönemin yol haritası masaya yatırılıp, atılacak adımlar gözden geçirilecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 08.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:35
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        Kabine'de gündem Suriye
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        Kabine, 15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

        ESAD SONRASI DÖNEMİN YOL HARİTASI ELE ALINACAK

        Kabine toplantısında Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi sonrasındaki süreç ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin son açıklamasında, Şam rejiminin Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemediğine dikkat çekmiş, bundan sonraki süreçte huzurun hakim olduğu bir Suriye görmek istediklerinin altını çizmişti. Kabine'de Esad sonrası dönemin yol haritası masaya yatırılacak.

        Ocak ayında yeniden göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yeni döneminin bölgedeki sürece etkisi ele alınacak. Kabine Toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı "Millete sesleniş" konuşmasında yapacağı değerlendirmelere gözler çevrilecek.

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        TERÖRLE MÜCADELE

        Terörle mücadelede gelinen son aşamada masaya yatırılacak. Irak'ın kuzeyinde Zap'ta terör kilidi kapatıldı. Bölgedeki operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

        İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda değerlendirilecek.

        EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

        Gözler aralık ayı boyunca asgari ücret görüşmelerine çevrilecek. Komisyon için ilk toplantının tarihi 10 Aralık salı olarak belirlendi. Asgari ücrete ilişkin çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesindeki çalışmalar kurul üyelerine aktarılacak. Enflasyonla ve hayat pahalılığı ile mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.

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