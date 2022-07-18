KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Kabine Toplantısının ana gündem maddelerinden biri sığınmacı ve göçmenler meselesi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesine ilişkin detayların masaya yatırılacağı öngörülüyor.

Kabine Toplantısının bir diğer gündem maddesi ise Rusya - Ukrayna savaşı olacak. Toplantıda Rusya - Ukrayna arasındaki son durum değerlendirilirken, yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarının da konuşulacağı belirtiliyor.

Ekonomide yaşanan gelişmeler de kabinenin bir diğer gündem maddesi olacak. Hem enflasyonla hem de yaşanan fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.