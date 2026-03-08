Canlı
        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANIYOR! Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı? 9 Mart 2026 Kabine Toplantısı gündemi ile emekli ikramiyesinde son durum ne?

        Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde neler var?

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının ana gündemini Ortadoğu'da bir haftayı geride bırakan savaş ve bölgedeki gelişmeler oluşturacak. Diplomatik temasların ve Türkiye'nin tansiyonu düşürmeye yönelik attığı adımların değerlendirileceği Kabine toplantısının saat kaçta başlayacağı ise kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 18:48 Güncelleme:
        1

        Gözler Beştepe’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek toplantıda Ortadoğu’da tırmanan savaşın bölgesel ve küresel etkileri ele alınacak. Bir haftadır devam eden çatışmaların ardından yürütülen diplomatik girişimlerin masaya yatırılacağı Kabine toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı da gündemdeki başlıklar arasında bulunuyor. Detaylar haberimizde...

        2

        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 9 Mart Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak.

        3

        KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        DİPLOMASİ GİRİŞİMLERİNDE GELİNEN AŞAMA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana diplomasi mesaisini arttırdı. Toplantıda tüm bu diplomasi girişimlerinde gelinen aşama ele alınacak.

        BÖLGEDE TIRMANAN GERİLİM ELE ALINACAK

        İsrail'in Lübnan'a saldırması da bir başka bölgesel gerilim hattını oluşturuyor. Gazze'de İsrail tarafından ihlal edilen ateşkes koşulları da Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

        4

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDEKİ SON DURUM

        Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Gözler atılacak kanuni düzenleme adımlarına çevrildi. Konu istihbarat kurumlarından gelen bilgiler eşliğinde Kabine gündemine taşınacak.

        5

        BAYRAM İKRAMİYELERİ

        Ramazan Bayramı yaklaşırken de gözler emekli ikramiyesine çevrildi. Bu konunun da Kabine Toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

