Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak

Bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, ilçedeki dernek başkanları ve STK temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, bir ilk olarak Kabine Toplantısı'nın Ahlat’ta yapılacağını söyledi. Ahlat olarak etkinliklere en iyi şekilde hazırlanmak ve ilçeye gelecek misafirleri sorunsuz şekilde ağırlamak için istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini belirten Gülmez, “Kabine toplantısı inşallah 25 Ağustos’ta Ahlat’ta yapılacak. Bizler de ciddi anlamda katkı vermeliyiz. Dolayısıyla sizlerle bir toplantı yapalım, nasıl bir organize yapalım, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızı burada en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından misafirlerimiz gelecek, onları en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz anlamında istişare yapalım ve konuşalım istedik sizlerle. Bu noktada görüş ve önerileriniz bizler için önemlidir” dedi.