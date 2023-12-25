Haberler Gündem Kabine Toplantısı bugün (25 Aralık) var mı, ne zaman? Asgari ücretle ilgili gözler Kabine Toplantısı'nda!

Bugün Kabine Toplantısı var mı? Asgari ücretle ilgili gözler Kabine Toplantısı'nda! Asgari Ücret 2024 zammı ile ilgili alınabilecek olası bir kararla ilgili Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, bugün 25 Aralık Pazartesi günü Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? İşte merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 25.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:56 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? Bu hafta açıklanması beklenen asgari ücret zam oranları öncesinde gözler önümüzdeki Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Öte yandan Kabine'nin gündemi de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 25 Aralık Pazartesi yani bugün Kabine Toplantısı var mı, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

2 Şurada Paylaş!







KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kabine Toplantısı'yla iligli her hangi resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla bugün Kabine Toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ise henüz bilinmiyor.

3 Şurada Paylaş!







KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ederken Kabine'nin toplanması halinde asgari ücret zammının gündeme alınması bekleniyor. Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması beklenen maddeler arasında yer alıyor.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler