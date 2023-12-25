Bugün Kabine Toplantısı var mı? Asgari ücretle ilgili gözler Kabine Toplantısı'nda!
Asgari Ücret 2024 zammı ile ilgili alınabilecek olası bir kararla ilgili Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, bugün 25 Aralık Pazartesi günü Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? İşte merak edilen detaylar...
Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? Bu hafta açıklanması beklenen asgari ücret zam oranları öncesinde gözler önümüzdeki Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Öte yandan Kabine'nin gündemi de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 25 Aralık Pazartesi yani bugün Kabine Toplantısı var mı, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte merak edilen detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı'yla iligli her hangi resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla bugün Kabine Toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ise henüz bilinmiyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ederken Kabine'nin toplanması halinde asgari ücret zammının gündeme alınması bekleniyor. Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması beklenen maddeler arasında yer alıyor.