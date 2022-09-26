Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Her 15 günde bir düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli konular ele alınırken Kabine Toplantısı kararları bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda; Terörle mücadele, faiz indirim kararı, Aile destek ödemeleri, borçların sıfırlanması, sözleşmeli ve taşeron işçiler EYT'liler ve TOKİ sosyal konut projesinde son durum ele alınacak. İşte, 26 Eylül Kabine Toplantısı kararları hakkında merak edilenler...