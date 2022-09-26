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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: EYT'liler, TOKİ ve destek ödemeleri... Gözler Kabine Toplantısı kararlarında!

Kabine Toplantısı 26 Eylül Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı kararları büyük bir heyecanla beklenirken toplantıda; sıcak uluslararası ilişkiler, EYT'liler, Aile destek ödemeleri, borçların sıfırlanması, sözleşmeli ve taşeron işçiler konularının ele alınması bekleniyor. İşte, 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları ve tarihi...

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  • Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: EYT'liler, TOKİ ve destek ödemeleri... Gözler 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararlarında!

    Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Her 15 günde bir düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli konular ele alınırken Kabine Toplantısı kararları bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda; Terörle mücadele, faiz indirim kararı, Aile destek ödemeleri, borçların sıfırlanması, sözleşmeli ve taşeron işçiler  EYT'liler ve TOKİ sosyal konut projesinde son durum ele alınacak. İşte, 26 Eylül Kabine Toplantısı kararları hakkında merak edilenler...
  • Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: EYT'liler, TOKİ ve destek ödemeleri... Gözler 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararlarında!

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 

    Kabine Toplantısı için geri sayım! Son olarak 5 Eylül günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda önemli kararlar çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısı 26 Eylül Pazartesi günü Beştepe'de yapılacak. 
  • Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: EYT'liler, TOKİ ve destek ödemeleri... Gözler 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararlarında!

    KABİNE TOPLANTISI KONUSU NE OLACAK?

    Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Son dönemde enflasyon ile mücadelede atılan adımlar ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlerin sonuçları, Merkez Bankası kararı sonrası piyasalardaki durum, EYT, dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek.
  • Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: EYT'liler, TOKİ ve destek ödemeleri... Gözler 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararlarında!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin de, toplantıda ele alınması bekleniyor.

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