Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başlayacak. Bakanlar Kurulu toplantısının ana gündem maddelerini kredi ve kart borçları, sosyal konut projesi, terörle mücadele ve dünyada yayılmaya devam eden ve Türkiye'de de görülen maymun çiçeği virüsü oluşturuyor. İşte Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hakkında merak edilenler...

1 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında pek çok kritik konu ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklayacak. Peki, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler oldu? İşte 1 Ağustos Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...