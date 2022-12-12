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Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 12 Aralık Kabine Toplantısı sonuçları ne oldu?

Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gündemdeki yerini aldı. Bütçe görüşmeleri devam ederken bugünkü Bakanlar Kurulu Toplantısında kritik konular ele alınacak. Kabine Toplantısı'nda asgari ücret, EYT ve sözleşmeli işçiye kadro gibi maddeler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor. İşte 12 Aralık 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

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  • Kabine Toplantısı kararları 12 Aralık 2022 | Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı, ne oldu?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı bugün düzenleniyor. Gündemde ağırlıklı olarak ekonomiye ilişkin maddeler yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı saat 15.00'te başlayacak. İşte 12 Aralık 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?

    Kritik konuların görüşüldüğü toplantının sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Toplantının ana bileşenlerinin ekonomiye katkısı olacak. Kabine, çalışma konutu yasal düzenlemeleri görüşecek. İşte 12 Aralık 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında bilgiler...
  • Kabine Toplantısı kararları 12 Aralık 2022 | Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı, ne oldu?

    12 ARALIK KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
  • Kabine Toplantısı kararları 12 Aralık 2022 | Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı, ne oldu?

    KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİ

    ASGARİ ÜCRET

    Asgari ücretler için görüşmelere devam ederken, gelinen son durum kabine toplantısında ele alınacak. 14 Aralık'taki 2'nci toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı merakla beklenirken, yapılan tablolar değerlendirilecek.
  • Kabine Toplantısı kararları 12 Aralık 2022 | Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı, ne oldu?

    EYT VE SÖZLEŞMELİ İŞÇİ

    Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumu da toplantıda görüşülecek. Emeklilik için yaşın getirilmesinin getirilip getirilmeyeceği merak konusu, düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgilendirme yapacak.
  • Kabine Toplantısı kararları 12 Aralık 2022 | Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı, ne oldu?

    Diğer yandan Kabine Toplantısı'nda iç ve dış gelişmeler de görüşülecek.
  • Kabine Toplantısı kararları 12 Aralık 2022 | Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları açıklandı mı, ne oldu?

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