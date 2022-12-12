EYT VE SÖZLEŞMELİ İŞÇİ

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) durumu da toplantıda görüşülecek. Emeklilik için yaşın getirilmesinin getirilip getirilmeyeceği merak konusu, düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgilendirme yapacak.