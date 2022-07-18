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Kabine Toplantısı kararları: 18 Temmuz 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Kabine Toplantısı kararları için geri sayım başlamış durumda. Türkiye'nin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısına çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçları ve İran'da yapılacak Türkiye-İran-Rusya zirvesinin konuşulacağı Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek Kabine Toplantısı kararları ile ilgili açıklamalarda bulunacak. İşte 18 Temmuz 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında merak edilenler...

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  • Kabine Toplantısı kararları: 18 Temmuz 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonuçları açıklaması yaptı mı?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı kararları araştırılıyor. Toplantının ana gündemini KYK borçları oluştururken masadaki konulardan bir diğeri de Türkiye-İran-Rusya zirvesi olacak. İşte Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hakkında merak edilenler...

    18 TEMMUZ KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı. Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.30'da toplandı.  Kritik konuların görüşüldüğü toplantının sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 18 Temmuz 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...
  • Kabine Toplantısı kararları: 18 Temmuz 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonuçları açıklaması yaptı mı?

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek canlı yayında Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak. 

    Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  akşam saat 19:00'dan sonra millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
  • Kabine Toplantısı kararları: 18 Temmuz 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonuçları açıklaması yaptı mı?

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, üniversite mezunlarının KYK borçları hakkında, "KYK borçlarıyla ilgili açıklamayı ilk kabine toplantısından sonra yapacağız, gençlerimizi faize kurban etmeyiz" demişti.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı. KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.
  • Kabine Toplantısı kararları: 18 Temmuz 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonuçları açıklaması yaptı mı?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da CNN TÜRK yayınında "Biz hiçbir konjektöre öğrencilerimizi feda etmeyiz. Her şey hazır, Kabine toplantısı sonrası gençlerimizle ilgili müjdeleri cumhurbaşkanımız açıklayacak. Gençlerimizi fırsatçılığın malzemesi haline getirmeyiz. Gençlerimizin ve ailelerin mutluluğu önemli" demişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.
  • Kabine Toplantısı kararları: 18 Temmuz 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonuçları açıklaması yaptı mı?

    SURİYE GÖRÜŞMELERİ

    Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İran'ın da katılacağı Suriye zirvesi için yarın İran'ın başkenti Tahran'a gidecek. Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin ile de bir görüşme yapacak.
  • Kabine Toplantısı kararları: 18 Temmuz 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonuçları açıklaması yaptı mı?

    Astana formatındaki toplantıda Suriye'deki son durum masaya yatırılacak. Ayrıca tahıl koridoru da ele alınacak.

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