9 OCAK KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİ?

Bakanlar Kurulu 9 Ocak 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"EYT DÜZENLEMESİNİ MECLİS'E SUNACAĞIZ"

EYT ile çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığımızın ortak çalışmayla başlattığımız 1 Milyon Yazılımcı Projemizin ilk etabını tamamladık. Devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirmek kararı aldık.

"İHRACATTA CUMHURİYET'İN REKORUNU KIRDIK"

Yeni yılın ilk iş gününde ihracat rakamlarını açıkladık. 254.2 milyar dolarlık başarı için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Son 20 yılda 7 kat artırdığımız geldiğimiz seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Salı günü yeni yılın memur ve emekli maaş artışının ilk etabını açıkladık. Yüzde 24 olarak açıkladığımız artış içimize sinmediği ilgili bakanlarımıza bu oranın artırma yönünde çalışmaları talimatını verdik. Cuma günü Ziraat Bankamızın tarım kesimine yönelik çalışmalarını değerlendirdiğimiz programda çiftçilerimizle buluştuk. Cumartesi günü Antalya'da bir dizi programa katılarak, hem Antalyalı kardeşlerimizle hasret giderdik, hem de kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi tekrar ilettik.

"DÜŞMANA KORKU, DOSTA GÜVEN"

Kumluca'da selden zarar gören vatandaşlarımızın verdiğimiz desteklerle hızla tekrar toparlandıklarını görmekten memnun olduk. Hamdolsun anahtar teslim töreninde devletimizin gücüne ve kabiliyetine vatandaşlarımızla bir kez daha şahitlik ettik. Aynı günün akşamında kadınlarımızla rahmetli Menderes'in yadigarı eski dokuma fabrikasının müzeye dönüştüğü yerde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Yaklaşık 700 civarında kadınımızla bir arada olduk. Pazar günü de gençlerimizin coşkusuna ortak olduğumuz programla bir araya geldik. Bu sabah Sakarya Arifiye'den yola çıktık. Arifiye'de yeni nesil Fırtına obüslerinin TSK'ya teslim törenine katıldık. Bu Fırtına obüsleri düşmana korku, dosta güven. Bu vesileyle Altay tankını, zırhlı personel taşıyıcılarını inceleme imkanı bulduk. Bir dönem satıldı kapatıldı diye diline doladığı yerdir Arifiye.