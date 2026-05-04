KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Dün yaşanan fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlıklarımız çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Dünyanın ve bölgemizin çatışmaların, siyasi ve ekonomik çalkantıların, sosyal gerilimlerin girdabında sağa sola savrulduğu dönemde Türkiye emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Bölgemizdeki her kriz Türkiye'nin son 23 yılda kat ettiği mesafeyi ispat ederken ülkemizin istikrar adası konumunu daha da perçinliyor.

"SAVAŞIN YIKICI ETKİLERİNİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE TUTMAYI BAŞARABİLİYORUZ"

Türkiye bölgesinin en güçlü en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmakta, adından söz ettirmektedir. Bugün artık her alanda kendi ayakları üstünde durabilen hatta bunun da ötesine geçerek dostlarına, kardeşlerine en zor zamanlarında destek veren Türkiye vardır. 23 yıldır sabırla uyguladığımız stratejilerin semerelerini topladığımız dönemdeyiz. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren savaşın yıkıcı etkilerini en düşük seviyede tutmayı başarabiliyoruz.