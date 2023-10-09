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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 9 Ekim 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasıyla Kabine Toplantısı kararları

        Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 9 Ekim 2023 Kabine Toplantısı sonuçları neler oldu?

        Kabine Toplantısı kararları için artık nefesler tutulmuş durumda. Toplantının ana gündem maddelerini; İsrail-Filistin savaşı, terörle mücadele operasyonları ve emekli maaş zamları oluşturacak. 15.30'da başlaması beklenen kritik toplantı öncesi "Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, neler oldu?" soruları gündem oldu. İşte, 9 Ekim 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında açıklayacağı son dakika Kabine Toplantısı sonuçları ile ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:00
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?

        Kritik toplantıda İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar, terörle mücadele operasyonları, emeklilere yapılacak maaş zammı masaya yatırılacak. Peki, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? İşte, 9 Ekim 2023 Kabine Kararları hakkında bilgiler...

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        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Kabine Toplantısı sonuçları henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Millete Sesleniş konuşması yaparak, detayları paylaşması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.

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        İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

        Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıların ardından İsrail'in de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar sürüyor. Dün 'savaş hali' ilan edilen İsrail'de Gazze'ye yönelik bombardıman gece boyu aralıksız sürdü. İsrail ve Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, binlerce yaralının olduğu açıklandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi’nde itidal çağrısında bulunarak, "Tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" demişti. Türkiye diğer yandan diplomatik görüşmelerle İsrail ile Filistin konusunu değerlendirdi.

        Süreçle ilgili son gelişmelerin Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılması bekleniyor.

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        TERÖRLE MÜCADELE

        Hem yurtiçin de hem de Suriye ve Irak'ta devam eden terör operasyonları da gündeme gelecek başka bir konu. İçişleri Bakanlığı'nın yurtiçinde yoğun bir şekilde devam eden operasyonlarının yanı sıra, Irak ve Suriye'de terörün kaynaklarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

        Kabine Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in operasyonlara ilişkin son gelişmeleri paylaşması beklenirken, bundan sonra atılacak adımlar da toplantıda değerlendirilecek.

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        EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftasonu yapılan AK Parti kongresinde, "İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" demişti.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak" dedi.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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