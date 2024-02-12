Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor: 12 Şubat 2024 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

        Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 12 Şubat 2024 Kabine Toplantısı kararları ne oldu?

        Kabine Toplantısı kararları bekleniyor. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de yapılıyor. Kritik konuların masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı'nda emekliye bayram ikramiyesi, Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret ile ABD'den F-16 tedarik süreci gündemde olacak. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasına çevrildi. İşte, 12 Şubat 2024 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Normal koşullarda Her 14 günde bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle bir süredir erteleniyordu. Kabine, bugün Erdoğan liderliğinde bir kez daha bir araya geliyor.

        SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLACAK?

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı saat 15.20'de başladı. Toplantının öne çıkan başlıkları ise ekonomi ve dış politika olacak. Kabine Toplantısı kararları ise toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanacak. İşte, 12 Şubat 2024 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

        2

        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

        Kritik konuların konuşulacağı Kabine Toplantısı hala devam ediyor. Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameralar karşısına geçecek Kabine Toplantısı kararlarını açıklaması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecek.

        3

        EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ MASAYA YATIRILACAK

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yılda 2 kez verilen 2 bin liralık ikramiyenin artırılmasıyla ilgili talepler olduğunu belirterek "Bu adımları atmaya hazırız" demişti. Kabinede, ikramiyeyle ilgili hazırlıklar ele alınacak.

        Merkez Bankası'nın yeni yönetimi, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak korunduğunu açıkladı. Söz konusu tahminin gerçekleşmesi için hükümetin alabileceği tedbirler görüşülecek.

        4

        MISIR'A 12 YIL SONRA YAPILACAK ZİYARET

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları da masada olacak. İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Refah Sınır Kapısı'nın daha etkin kullanılması ve yardımların ulaştırılması için yapılacaklar da görüşülecek.

        5

        ABD'DEN F-16 TEDARİK SÜRECİ

        F-16 tedarik ve modernizasyon süreci kabinde ele alınacak diğer bir gündem maddesi olacak. Amerikan Kongresinden Türkiye'nin talebine itiraz gelmemesinin ardından satışa ilişkin sürecin başlaması önünde engel kalmadı. Peki uçaklar ne zaman gelecek, teknik süreç ne zaman başlayacak? Bu konulara ilişkin değerlendirmeler kabinde yapılacak.

        6

        TERÖRLE MÜCADELE

        Önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ta dizi temasta bulundu. Irak'taki PKK varlığının sonlandırılması için atılabilecek adımlar ve o ziyaretin yansımaları görüşülecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Motosiklet devrilmiş altınlar çalınmıştı! Gerçek ortaya çıktı!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı