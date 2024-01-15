Gözler Beştepe'de! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Kabine Toplantısı bugün var mı?
Kabine Toplantısı kararları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı öncesinde gözler Beştepe'ye çevrildi. Normal şartlarda iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık'ta düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun temposu nedeniyle geçtiğimiz hafta gerçekleştirilemeyen Kabine Toplantısında terörle mücadele ve emekliye ek zam gibi konuların ele alınması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı tarih, gündem maddeleri ve kararlarına ilişkin detaylar...
Ekonomi konuları başta olmak üzere gündemdeki konuların ele alınacağı yılın ilk Kabine Toplantısı, gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından bekleniyor. Beştepe'de gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı konuları ve gündem maddeleri arasında terörle mücadele ve emekli zammı çalışmalarının yer alması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve kararları hakkında merak edilen detaylar...
KABİNE TOPALNTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE BUGÜN VAR MI?
Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor. Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın bu hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı gündeminde terörle mücadele, öğretmen atamaları ve emekliye ek zam konuları yer alacak.
Toplantıda emeklilere yapılacak ilave zam, enflasyonla mücadele ve İsveç'in NATO üyelik süreci gibi konular ele alınacak.
EMEKLİ MAAŞINA İLAVE ZAM OLACAK MI?
Toplantının ana gündem maddesini emeklilere yapılacak ilave zam oluşturacak. Memur emeklilerinin yüzde 49.25 oranında zam almasına karşın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oranın yüzde 37.57 olması ve arada oluşan 11.68 puanlık farkın giderilmesi için çalışma başlatılmasını gündeme getirdi. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.
Kabinede, Merkez Bankası'nın haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadele de kabinenin ele alacağı konular arasında. Fahiş fiyatla mücadele için alınacak ilave tedbirlerin gözden geçirilmesi bekleniyor.
ZAM SUNUMU BEKLENİYOR!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ ve F-16 SÜRECİ
İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de bir başka önemli gündem maddesi. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen üyelik protokolü, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a sunulacak. Kabinede, Türkiye'nin F-16 modernizasyon ve tedarik süreci ile İsveç'in NATO üyeliğinin eş zamanlı ilerlemesi hedefleniyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cumartesi günü Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmişti. Görüşmelerde İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 süreci de ele alınmıştı.
Blinken'in Türkiye ziyaretinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı. Bakanlık, Gazze'de kalıcı güvenliği sağlayacak bir yol çizme sorumluluğunun altı çizildi. İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması ve ABD ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımın güçlendirilmesi ele alındı" ifadesini kullandı.
TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE BAŞLIKLARI
Kabinede ayrıca, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları ve kalıcı çözüm için yapılabilecekler de görüşülecek.