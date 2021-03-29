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Kabine Toplantısı kararları neler? - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 29 Mart Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı. Yeni kısıtlamalar ile ilgili milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı kararları neler? - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 29 Mart Bakanlar Kurulu kararları

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı gün itibariyle gerçekleştirildi. 81 ildeki milyonlarca vatandaşımızın tabii olduğu koronavirüs önlemleri ile ilgili yeni kararlar alındı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 29 Mart Bakanlar Kurulu normalleşme kararları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Son 1 yıldır her kabine toplantımızda olduğu gibi bugün de salgınla ilgili tüm gelişmeleri ayrıntılı değerlendirdik. Aşılamada 15 milyon rakamına ulaşmamızı etkilerini sahada görmeye başladık. İleri yaş gruplarının vaka, hasta, yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta, yoğun bakım hastası oranları aynı d üzeyde yükselmiyor. Vaka ve hasta bunun yanında vefat sayılarının artması mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır.

Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.

Bu mubarek ay boyunca hafta sonları ülke genelinde sınırlama uygulayacağız. Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisiyle sınırlandıracak. Ramazan ayında toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştiremeyecek. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe işletmelerine bazı katkılar sağlayacağız.

Nisan ve Mayıs ayında normalleşme, ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta kapsamında prim uygulamasını üstlenecek ve bunlara 1500 lira nakdi yardım yapılacaktır.

Vatandaşlarımızdan bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmelerini rica ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize ve saygı ve sevgilerimi sunuyorum.Kalın sağlıcakla."

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