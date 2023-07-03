İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Kabine'nin bir diğer konusu ise İsveç'in NATO üyeliği olacak. ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsveç’in NATO'ya üyelik talebi konusunda İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlayacak. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak Türkiye ve İsveç, 6 Temmuz'da Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapacak.

İsveç'in NATO üyelik başvurusu, Türkiye ve Macaristan dışında ittifak üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında onaylandı. Türkiye, İsveç'in "terörle mücadele" konusunda yeterince adım atmadığı gerekçesiyle başvuruya şimdiye kadar onay vermedi.