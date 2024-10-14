KADIN CİNAYETLERİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Son günlerde artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının Kabine Toplantısı'nın gündemindeki başlıca konular arasında yer alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde yaptığı açıklamada, "Yaptığımız derin analizlerde şiddet olaylarını önlemede gerek işlevsel, gerek yapısal eksikliklerin tespiti halinde oraya müdahaleden çekinmeyiz. Bu noktada toplumumuzda cezasızlık algısına müsaade edemeyiz. Cezaların ıslah edici ve caydırıcı olması noktasında sorunlu alanlara neşter vuracak yasal düzenlemeler yapacağız. Hangi kurumda, hangi sistemde bir zafiyet varsa nokta atışlarıyla sorunu gidereceğiz. Emniyet, yargı, medya konularında atılacak adımlar olduğunu görüyoruz" demişti.

Kabine toplantısında da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bu konuda bir sunum yapması bekleniyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Meclis gündemine gelmesi beklenen yasaların yanı sıra asayiş, güvenlik, toplumsal huzur bağlamında atılacak adımlar da kabine de değerlendirilecek.