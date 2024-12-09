Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 9 Aralık 2024: Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Gündeme dair önemli konuların masaya yatırıldığı kabinede kararlar ve sonuçlar toplantının sona ermesinin ardından açıklanacak. Toplantının ana gündem maddelerini Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları ve Türkiye'nin Suriye politikası masada olacak. Toplantıda, yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor. İşte, 9 Aralık 2024 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...