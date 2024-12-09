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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 9 Aralık 2024: Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

        Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 9 Aralık 2024: Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

        Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları bekleniyor. Bugünkü toplantının öncelikli gündeminin Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler olması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar, son dakika olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Gündeme ilişkin birçok konunun masaya yatırıldığı kritik Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Peki Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? 9 Aralık Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, gündemde neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 13:06 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:09
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Gündeme dair önemli konuların masaya yatırıldığı kabinede kararlar ve sonuçlar toplantının sona ermesinin ardından açıklanacak. Toplantının ana gündem maddelerini Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları ve Türkiye'nin Suriye politikası masada olacak. Toplantıda, yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor. İşte, 9 Aralık 2024 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

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        KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantı saat 15.00'de Ankara'da başlaması bekleniyor.

        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

        Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları toplantı bitimiyle duyurulacak.

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        KABİNE TOPLANTISI KONULARI

        ESAD SONRASI DÖNEMİN YOL HARİTASI ELE ALINACAK

        Kabine toplantısında Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi sonrasındaki süreç ele alınacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin son açıklamasında, Şam rejiminin Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemediğine dikkat çekmiş, bundan sonraki süreçte huzurun hakim olduğu bir Suriye görmek istediklerinin altını çizmişti. Kabine'de Esad sonrası dönemin yol haritası masaya yatırılacak. Ocak ayında yeniden göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yeni döneminin bölgedeki sürece etkisi ele alınacak.

        TERÖRLE MÜCADELE

        Terörle mücadelede gelinen son aşamada masaya yatırılacak. Irak'ın kuzeyinde Zap'ta terör kilidi kapatıldı. Bölgedeki operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda değerlendirilecek.

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        ASGARİ ÜCRET ELE ALINACAK

        Gözler aralık ayı boyunca asgari ücret görüşmelerine çevrilecek. Komisyon için ilk toplantının tarihi 10 Aralık Salı olarak belirlendi. Asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki çalışmalar kurul üyelerine aktarılacak. Enflasyonla ve hayat pahalılığı ile mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.

        Kabine Toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı "Millete sesleniş" konuşmasında yapacağı değerlendirmelere gözler çevrilecek.

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