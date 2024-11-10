Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? 10 Kasım Kabine Toplantısı gündeminde neler var?
Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun ele alındığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor. 2015 yılından bu yana ilk kez kabine toplantısı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek. Böylelikle 9 yıl aranın ardından ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yapılacak. Peki Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? 10 Kasım Kabine Toplantısı gündeminde neler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları toplantının hemen bitiminde duyuruluyor. Peki Kabine Toplantısı gündeminde neler var, kararlar ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında bugün Çankaya Köşkü'nde toplanacak.
2015’ten bu yana Beştepe’de yapılan Kabine Toplantıları, 9 yıl aranın ardından ilk kez Çankaya Köşkü’nde yapılmış olacak.
9 YIL SONRA İLK
Erdoğan başkanlığındaki Kabine, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana ilk kez Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı. Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamıştı.
10 KASIM KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda masada ekonomiden, terörle mücadeleye ve bölgesel gelişmeleri içeren birçok konu ele alınacak.
Kabinede ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi bekleniyor.
İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.
Kabine'nin son başlığı ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamda gelinen son durum değerlendirilecek.
Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.