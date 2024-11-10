Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? 10 Kasım Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

10 KASIM KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda masada ekonomiden, terörle mücadeleye ve bölgesel gelişmeleri içeren birçok konu ele alınacak.

Kabinede ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi bekleniyor.

İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

Kabine'nin son başlığı ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamda gelinen son durum değerlendirilecek.

Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.