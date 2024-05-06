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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları: Öğretmen ataması gündemde! 6 Mayıs 2024 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı?

        Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları: 6 Mayıs 2024 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de Kabine Toplantısı gerçekleşiyor. Gündeme dair pek çok konunun ele alınacağı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları son dakika duyurulacak. Toplantıda öğretmen atamalarının yanı sıra; Türkiye'nin kredi notundaki artışın yatırımlara etkisi, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele, Gazze'deki son durumun da ele alınması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 6 Mayıs 2024 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 16:54 Güncelleme: 06.05.2024 - 19:09
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        Kabine Toplantısı kararları gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başladı. Gündeme dair birçok konunun masaya yatırıldığı kritik toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşiyor. Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında; öğretmen atamaları ve ekonomi yer alması bekleniyor. İşte 6 Mayıs 2024 Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

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        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilen toplantı 1630'da başladı. Toplantının ardından Kabine kararlarının duyurulması bekleniyor.

        KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

        GÜNDEM ÖĞRETMEN ATAMALARI

        Kabine Toplantısının en dikkat çeken başlığını öğretmen atamaları oluşturacak.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur” diyerek kabineyi işaret etti.

        Öğretmenlerle ilgili alınacak kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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        EKONOMİDEKİ YOL HARİTASI MASADA OLACAK

        Kabine üyelerinin masasındaki bir diğer başlık ekonomi olacak. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69,80 olurken, düşüşün yılın 2. yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Son veriler ışığında, ekonomideki yol haritası masaya yatırılacak.

        Orta vadeli program çerçevesinde reform adımları görüşülecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. Kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Karar, 11 yıl sonra gelen ilk not artırımı olarak kayıtlara geçti.

        Not artışının devamı beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu beklentilere yönelik kabineye bilgi verecek.

        İSRAİL’İN GAZZE’YE SALDIRILARI GÜNDEMDE OLACAK

        İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze'de devam eden saldırıları da gündemde olacak. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. Daha önce, 54 ürün grubuna ihracat yasağı getirilmesinin ardından, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu. Kararın ekonomiye etkisi ve bundan sonra atılabilecek adımlar ele alınacak. İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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        ÖZEL İLE GÖRÜŞME

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme, öğretmen atamaları, belediyelerin borçları ve yargı kararlarının gündeme geldiği görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyle istişare etmesi bekleniyor.

        Öte yandan Ailenin Korunması ve Güçlenmesine Yönelik Vizyon Belgesi ve Eylem Planı da 15 Mayıs’ta kamuoyuna duyurulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hazırlıklara yönelik kabineye sunum yapacak.

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