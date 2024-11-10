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        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANTISI KONULARI 10 KASIM 2024: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündemde neler var? Kabine Çankaya Köşkü'nde toplanıyor!

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündemde neler var? 10 Kasım 2024 Kabine Toplantısı konuları

        Kabine Toplantısı tarihi milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. İki haftada bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 28 Ekim'de yapılmıştı. Yeni hafta öncesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu kez Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Kabine gündeminde neler olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları alınacak kararları merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, Bugün Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündem konuları neler? İşte, 10 Kasım Kabine Toplantısı konuları ve kararları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 09:02 Güncelleme: 10.11.2024 - 09:15
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        Kabine toplantısı konuları ve kararları 10 Kasım 2024 Pazar günü gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Böylece ‘’Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?’’ sorusu yanıt buldu. Gündeme ilişkin önemli konuların istişare edildiği Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün yapılacak. Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 10 Kasım Kabine gündeminde neler var?

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında bugün Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

        2015’ten bu yana Beştepe’de yapılan Kabine Toplantıları, 9 yıl aranın ardından ilk kez Çankaya Köşkü’nde yapılmış olacak.

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        10 KASIM KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        Gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda masada ekonomiden, terörle mücadeleye ve bölgesel gelişmeleri içeren birçok konu ele alınacak.

        Kabinede ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi bekleniyor.

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        Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi bekleniyor.

        İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

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        EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

        Kabine'nin son başlığı ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamda gelinen son durum değerlendirilecek.

        Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

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